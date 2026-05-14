Жирона з Циганковим поділила очки з Реалом Сосьєдад у матчі Ла Ліги
Українець на полі провів 80 хвилин
У домашньому матчі 36-го тура Прімери Жирона поділила очки з Реалом Сосьєдад.
Гості відкрили рахунок на 24-й хвилині зусиллями Хона Мартіна. Жирона відігралася по перерві — на 56-й хвилині відзначився Крістіан Стуані.
Український вінгер господарів Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та провів на полі 80 хвилин, після чого його замінив Клаудіо Ечеверрі. Для 28-річного українця це 32-й матч у сезоні.
Ла Ліга. 36-й тур
Жирона — Реал Сосьєдад — 1:1
Голи: Стуані, 56 — Мартін, 24
Після цієї нічиєї Жирона набрала 40 очок і піднялася на 15-те місце в турнірній таблиці. Реал Сосьєдад із 45 пунктами посідає восьму сходинку.
