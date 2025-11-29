У матчі 14 туру іспанської Ла Ліги Жирона вдома прийматиме мадридський Реал. За інформацією AS, наставник каталонського клубу Мічел розраховує на повернення одразу двох ключових виконавців Алехандро Франсеса та Тома Лемара.

Франсес весь тиждень працював у загальній групі. Захисник не виходив на поле з 8 туру, коли команда зустрічалася з Валенсією 4 жовтня, проте тепер він наближається до повернення.

Ситуація з Лемаром делікатніша, але в клубі відзначають позитивну динаміку. Півзахисник пропустив поєдинок проти Бетіса через проблеми з литковим м'язом, проте його стан поступово покращується.

При цьому Жирона, як і раніше, стикається з кадровими втратами: Хуан Карлос, Донні ван де Бек, Порту та український голкіпер Владислав Крапивцов залишаються у лазареті.

Нагадаємо, зустріч Жирона – Реал Мадрид пройде у неділю, 30 листопада, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.