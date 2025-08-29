Іспанська Жирона терміново вийшла на трансферний ринок у пошуках нового воротаря, повідомляє видання Lesportiudecatalunya.

Причиною стало серйозне ушкодження досвідченого голкіпера Хуана Карлоса Мартіна. 37-річний гравець вибув на строк від п'яти до семи місяців, і тепер у розпорядженні головного тренера залишилося лише два воротарі – аргентинець Пауло Гассаніга та українець Владислав Крапивцов.

За інформацією джерела, керівництво клубу незадоволене рівнем гри Крапивцова. Наставник Жирони Мічел вважає, що українець надто нестабільний та часто помиляється у простих епізодах. Тренерський штаб побоюється, що у разі травми чи дискваліфікації Гассаніги команда може залишитись без надійного першого номера.

Каталонський клуб активно шукає посилення, але це зробити до закриття трансферного вікна буде непросто. Якщо відповідного варіанта не знайдуть, Жирона зосередиться на вільних агентах, яких можна підписувати і під час сезону.

Раніше повідомлялося, що Жирона підпише нападника Динамо Владислава Ваната.