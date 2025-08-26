Жирона провела ранкове тренування, яке залишило приводи для тривоги у наставника команди Мічела, повідомляє FutbolFantasy. На поле не вийшли одразу три гравці — Ладислав Крейчі, Янхель Еррера та Віктор Циганков.

Крейчі вже поїхав до Англії, де має остаточно оформити перехід у Вулверхемптон. Еррера і Циганков обмежилися роботою в залі, адже венесуельський хавбек, як і раніше, має проблеми з м'язами, а причина відсутності українця поки що залишається загадкою.

Старт сезону складається для Жирони невдало - поразка від Райо Вальєкано (1:3) та розгромне фіаско у матчі з Вільярреалом (0:5) серйозно вдарили по настрою команди.

Раніше повідомлялося, що Жирона зменшила цінник на Циганкова.