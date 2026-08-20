Павло Василенко

Тренерський штаб Жирони визначився із заявкою на матч другого туру Сегунди проти Кордоби. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 21 серпня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До списку потрапили лише двоє українців – воротар Владислав Крапівцов та нападник Владислав Ванат.

Віктор Циганков залишився поза заявкою. Раніше український вінгер опинився в центрі скандалу після відмови виходити на поле у матчі з Леганесом (1:1). Каталонський клуб уже розпочав щодо українця дисциплінарну процедуру.

Також до заявки не потрапив ще один українець – форвард Олександр Пищур.