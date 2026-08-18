Павло Василенко

Віктор Циганков опинився в центрі скандалу після стартового матчу Жирони в Сегунді проти Леганеса (1:1). В іспанських ЗМІ з'явилася інформація, що українець нібито відмовився виходити на поле, однак його оточення категорично заперечує ці звинувачення.

За інформацією AS, представники футболіста стверджують, що Циганков мав проблеми зі здоров'ям і не був готовий грати. Український вінгер отримав екстрений виклик до заявки лише в суботу, хоча медичний і тренерський штаби Жирони знали про його стан.

За словами представників вінгера, в ніч із суботи на неділю Циганков перебував у лікарні через особисті обставини. Після цього він не переодягався у форму, а спостерігав за грою з трибун разом з іншими футболістами, які не брали участі в матчі.

«Віктор був непридатний для гри проти Леганеса та подав медичний висновок про те, що він вибув. Ми не розуміємо коментарів тренера Кіке Альвареса після матчу», – заявили представники футболіста.

Вони також закликали Жирону надати докази, якщо медичний висновок Циганкова не відповідає дійсності. За їхніми словами, клуб заборонив українцю спілкуватися з іспанськими ЗМІ, тому його оточення вирішило публічно пояснити ситуацію.

Водночас Циганков справді хоче визначитися зі своїм майбутнім. Українець незадоволений діями керівництва Жирони та прагне продовжити кар'єру в Ла Лізі або Англії. Серед потенційних претендентів називають Сельту, тоді як варіанти з Трабзонспором та Нью-Йорк Сіті футболіста не зацікавили.