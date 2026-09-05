Жирона з Ванатом та Пищуром обіграла Спортінг у Сегунді
Обидва українці взяли участь у матчі, змінивши один одного
Жирона обіграла хіхонський Спортінг у виїзному матчі 4-го туру Сегунди.
На 26-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Ясер Аспрілья, який отримав гольову передачу від голкіпера Пауло Гассаніги. У другому таймі каталонці подвоїли перевагу завдяки точному удару Карлеса Переса.
Український форвард Жирони Владислав Ванат вийшов у стартовому складі та був замінений у перерві на Олександра Пищура. Воротар Владислав Крапивцов провів увесь матч на лаві запасних.
Ла Ліга. 4-й тур
Спортінг Х – Жирона – 0:2
Голи: Аспрілья, 26, Перес, 76
12 вересня Жирона зіграє проти Кастельйона, Спортінг 13 вересня зустрінеться з Ельденсе.
Ярмолюк відіграв тайм у нічийному матчі Брентфорда проти Сандерленда.
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