Галичанка здобула Суперкубок України, обігравши Карпати
Львівський клуб відкрив лік виграним трофеям у новому сезоні
Фото: Галичанка
Львівська Галичанка обіграла Карпати та здобула Суперкубок України-2026 з гандболу.
На перерву команди пішли за різниці у шість м’ячів на користь Галичанки, яка в другому таймі збільшила відрив і довела матч до перемоги.
Гандбол. Жінки. Суперкубок України
Галичанка – Карпати – 48:36 (23:17)
У сезоні 2025/26 Галичанка оформила золотий дубль, вигравши чемпіонат та Кубок України.
Мотор та Галичанка представлять Україну у єврокубковому сезоні 2026/27.
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