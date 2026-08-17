Жирона заборонила Циганкову спілкуватися з журналістами
Скандал набирає обертів
Український вінгер Віктор Циганков запостив у сторіс листування, в якому Жирона забороняє йому спілкуватися з пресою без дозволу клубу.
«Привіт, Вікторе. Нагадуємо, що, як передбачено твоїм контрактом (як і контрактами решти твоїх партнерів) щодо взаємодії з пресою, для будь-якої публічної комунікації, інтерв’ю тощо ти повинен попередньо отримати дозвіл керівника пресслужби клубу.
Один журналіст зв’язався з нами, і ми повідомили йому, що наразі не даємо інтерв’ю з футболістами. Тобі також про це повідомили, тому ти вже знаєш, що не маєш дозволу від клубу.
Обов’язок отримувати попередній дозвіл — це не просто внутрішня рекомендація. Це частина контрактних зобов’язань футболістів і їхнього обов’язку дотримуватися вказівок клубу.
Отже, надання інтерв’ю або будь-які публічні заяви без такого дозволу будуть вважатися порушенням контракту. Як ми вже повідомляли раніше, порушення контракту змусить нас застосувати дисциплінарні заходи».
Циганков у своїх соцмережах написав іспанською:
«Algún día hablaré…» — «Колись я заговорю…» / «Одного дня я все розповім…»
Раніше повідомлялося, що Циганков відмовився грати за Жирону в матчі першого туру Сегунди проти Леганеса (1:1).
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