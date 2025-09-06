Зідан досягнув угоди з новим клубом
Легендарний француз очолить Фенербахче
16 хвилин тому
Зінедін Зідан/фото: Google
Французький наставник Зінедін Зідан близький до підписання контракту із турецьким клубом Фенербахче, повідомляє Sabah.
За даними джерела, 53-річний тренер досяг попередньої угоди з керівництвом команди. Зідан погодився очолити клуб і найближчими днями прибуде до Туреччини для фіналізації умов контракту.
Раніше Зідан працював із мадридським Реалом, залишивши команду у травні 2021 року. З того часу легендарний француз не повертався до тренерської діяльності.
