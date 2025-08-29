Фенербахче звільнив Моурінью після вильоту з Ліги чемпіонів
Турецький клуб поступився Бенфіці
близько 3 годин тому
Жозе Моурінью / фото - Getty
Пресслужба турецького Фенербахче повідомила про звільнення Жозе Моурінью, який обіймав посаду головного тренера команди з сезону 2024/2025.
27 серпня команда програла Бенфіці у плей-офф Ліги чемпіонів і завершила виступи в турнірі.
Ми прийняли рішення розстатися з Жозе Моурінью. Клуб дякує йому за внесок у розвиток команди та бажає успіхів у подальшій кар’єрі, – йдеться у повідомленні пресслужби Фенербахче.
Раніше Моурінью працював із такими клубами, як Реал Мадрид, Челсі, Інтер, Тоттенгем та Рома.
Поділитись