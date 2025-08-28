Наставник турецького Фенербахче Жозе Моурінью висловився про свої враження після невдачі команди у кваліфікації Ліги чемпіонів, де його підопічні поступилися португальській Бенфіці з рахунком 0:1.

«Бенфіка – більш сильна і досвідчена команда. Вони знають, як грати в таких матчах. Звичайно, ми розчаровані, що не змогли перемогти, але можу сказати прямо: Фенербахче програв сильнішій команді.

У першій грі ми були рівними, але в другій Бенфіка була кращою. Можливо, у другому таймі ми виглядали трохи сильніше, але залишилися вдесятьох у момент, коли контролювали ситуацію. Саме тоді ми й програли матч.

Коли ми почали набирати оберти у другому таймі, червона картка Таліски вплинула негативно. Але я не хочу розглядати травму Нелсона Семеду на початку матчу чи вилучення Таліски як причини поразки», – сказав португалець.