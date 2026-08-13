Павло Василенко

Колишній воротар та чемпіон світу Фаб'єн Бартез став членом команди під керівництвом нового головного тренера збірної Франції Зінедіна Зідана, оголосила Французька федерація футболу (FFF).

55-річний Бартез виграв чемпіонат світу із Зіданом у 1998 році, який проходив у Франції. Протягом своєї ігрової кар'єри він виступав за Тулузу, Монако, Марсель та Манчестер Юнайтед.

Раніше він працював консультантом національної збірної Франції під керівництвом тренерів Раймона Доменека та Лорана Блана. Однак Бартез не був частиною 14-річного перебування Дідьє Дешама на посаді тренера синіх. Він також працював у тренерському штабі Тулузи з 2020 по 2021 рік.

Федерація футболу Франції також оголосила кілька інших імен, які увійдуть до складу нової команди тренера національної збірної. Серед них помічники тренера Давід Беттоні та Хаміду Мсаїді, два близьких соратники Зідана. Він працював з ними під час двох своїх періодів у мадридському Реалі.

Також в тренерський штаб збірної Франції увійшли Грегорі Дюпон, Стефан Планк, Фарід Табе та Клеман Ібер.