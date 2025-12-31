Сергій Разумовський

У 19-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі зіграв внічию з Вулвергемптоном.

Господарі вийшли вперед на 27-й хвилині завдяки голу Зіркзе. Однак втримати перевагу до перерви не змогли: ще до перерви Крейчі зрівняв рахунок. І саме ці два м’ячі визначили підсумок зустрічі.

Осічка в грі з аутсайдером боляче б’є по надіях МЮ набрати хід і видати переможну серію. Особливо символічно це виглядає на тлі історії з одним із уболівальників Манчестер Юнайтед, який пообіцяв не стригтися доти, доки команда не виграє п’ять матчів поспіль: після втрати очок у такому поєдинку складається враження, що чекати на ту стрижку доведеться ще довго.

Манчестер Юнайтед набрав 30 очок і наздогнав Челсі у боротьбі за Лігу Європи. Ліверпуль (32), що замикає зону Ліги чемпіонів має нагоду відірватися від конкурентів.

АПЛ, 19-й тур

Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон 1:1

Голи: Зіркзе, 27 – Крейчі, 45

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Хевен (Йоро 75), Мартінес, Шоу, Каземіро, Угарте (Мантато 75), Доргу, Зіркзе (Дж. Флетчер 46), Кунья, Шешко

Вулвергемптон: Са, Москера, Догерті, Крейчі, Чачуа, Аріас (Вольфе 90+5), Жоао Гомес, Мане, Буену, Арокодаре (Ларсен 65), Хван (Лопес 88)

Попередження: Чачуа, 63, Ларсен, 90+5