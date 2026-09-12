Останнім клубом Зінченка був Аякс, однак через важку травму в Амстердамі ухвалили рішення не продовжувати угоду з футболістом. Тепер українець перебуває у пошуках нового місця продовження кар’єри.

Олександр Зінченко може продовжити кар’єру у чемпіонаті США. За інформацією FC Cincinnati Podcast, клуб Цинциннаті шукає посилення на позиції лівого захисника та розглядає 29-річного українця як одного з найбільш статусних кандидатів.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Водночас потенційний перехід до Цинциннаті може ускладнити фінансове питання. Зарплатні вимоги Зінченка можуть виявитися значно вищими за ті умови, які клуб MLS здатний запропонувати.

Зінченко перебрався до Манчестер Сіті у 2016 році. У складі англійського гранда українець чотири рази ставав чемпіоном Англії, а також вигравав Кубок Англії та чотири Кубки англійської ліги.

У 2022 році футболіст перейшов до Арсенала, де провів чотири сезони. Перед трансфером до Аякса він також виступав на правах оренди за Ноттінгем Форест.

За збірну України Зінченко дебютував у 2015 році. На його рахунку 75 матчів та 12 голів. Також він представляв національну команду на Євро-2016, Євро-2020 та Євро-2024.