Ноттінгем Форест на виїзді не зміг обіграти дебютанта сезону Бернлі, зустріч завершилася з рахунком 1:1. У стартовому складі гостей з'явився український захисник Олександр Зінченко, котрий діяв на лівому фланзі оборони.

Після матчу Зінченко звернувся до вболівальників через свою сторінку в Instagram, запевнивши, що команда незабаром зможе показати впевненіші результати.

«Має бути краще! Продовжуємо наполегливо працювати. Дякую за неймовірну підтримку вболівальникам, які приїхали на виїзд», – написав Зінченко.

Наразі Ноттінгем Форест йде на 15-й позиції у таблиці АПЛ, набравши 5 очок після п'яти турів.