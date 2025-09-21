Ноттінгем Форест у гостях не зміг обіграти Бернлі, зустріч завершилася нічиєю 1:1. З перших хвилин на поле вийшов українець Олександр Зінченко, посівши звичну позицію лівого захисника та провівши весь матч.

За даними порталу WhoScored, його гра була оцінена у 6.9 балів.

За час поєдинку Зінченко 128 разів стосувався м'яча, виконав 87 точних передач з 91 (96%), віддав один ключовий пас, здійснив два вдалі довгі передачі з трьох, зробив п'ять виносів, заблокував удар, провів три відбори та заробив фол.

У той же час українець чотири рази був обіграний суперниками, виграв п'ять єдиноборств, допустив один офсайд, завдав удару з показником xG 0,04 і двічі заблокував удари суперників.