Зінченко отримав нового тренера в Ноттінгем Форест
Клуб АПЛ змінив тренера
близько 2 годин тому
Ендж Постекоглу / Фото - Getty Images
Ноттінгем Форест оголосив про призначення на посаду головного тренера Енджа Постекоглу, пише офіційний сайт клубу.
Австралійський тренер грецького походження влітку пішов з Тоттенгема, який привів до тріумфу в Лізі Європи.
Термін угоди між Постекоглу та Ноттінгемом залишається в секреті.
На чолі Форест Постекоглу змінив Нуну Ешпіріту Санту. якого відправили у відставку під час паузи на матчі збірних.
Гравець збірної України Олександр Звнченко розпочне шлях у Трентсайді під керівництвом нового наставника
Після трьох турів АПЛ Форест посідають десяте місце, маючи у своєму активі 4 очки.
