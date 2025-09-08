Український голкіпер Яків Кінарейкін розповів про свій перехід із Карпат до Вільярреала та адаптацію в Іспанії.

Тренувальний процес дуже інтенсивний: щодня зал. Тут роблять акцент і на фізику, і на тактику — є і те, й інше. Також відрізняється підходом до справи: немає заїздів перед домашніми матчами, а ще багато працюємо в тренажерному залі, а потім — на полі.

Адаптація проходить поступово, як і має бути. Не спішу з подіями, щоб потім не було важко. Загалом, усьому свій час — я це розумію, і це головне.

Воротарі першої команди Вільярреала? У клубі голкіпери топового рівня. Це надихає працювати, щоб стати конкурентом для них.

Щодо Карпат, зв’язок підтримую і з гравцями, і з тренерами. Знаю, що найближчі мені люди в Карпатах були дуже раді за мене та приємно шоковані, – сказав Кінарейкін в інтерв’ю UA-Football.