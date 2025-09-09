Леоненко: «Нахрін Бущану взагалі треба було їхати з УПЛ?»
Авторитетний експерт поділився думками щодо переходу голкіпера до Полісся
28 хвилин тому
Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко висловив думку щодо повернення голкіпера «синьо-жовтих» Георгія Бущана до Полісся, а не Динамо.
Я радий, що Бущан повернувся в УПЛ, але нахрін тоді взагалі їхати треба було? Думаю, Бущану перехід в Полісся піде тільки на плюс, тим більше Житомир недалеко від Києва – всього 130 км. Він точно буде грати в основному складі.
У мене тільки одне питання: чому Бущан не повернувся в Динамо? Нещерет постійно чудить у воротах, в Динамо не можна допускати таких помилок, – заявив Леоненко в інтерв'ю BLIK.ua.
«Синьо-жовті» вже проводять другу гру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Пряма трансляція матчу Азербайджан – Україна. Також доступна текстова онлайн трансляція зустрічі. Стартовий свисток пролунав о 19:00.
Перед грою збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша. Відомо, який фахівець його замінив. Наставник національної команди України Сергій Ребров прокоментував зміну в штабі суперника.
Поділитись