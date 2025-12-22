Зінченко перед Різдвом отримав ігровий час в Ноттінгемі
Форест поступився Фулгему
Олександр Зінченко. / Фото: -Ноттінгем Форест
Фулгем та Ноттінгем закривали програму 17 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 0:1.
Єдиного голу Хіменеса з пенальті вистачило команді Марку Сілви, щоб здобути 3 залікових бали. В доданий час до першого тайму ексбразилець Шахтаря Кевін заробив на собі пенальті, який реалізував мексиканець.
Орендований в Арсенала Олександр Зінченко провів на «Крейвен Коттедж» заключні хвилини поєдинку. Українець вийшов на 81-й хвилині.
АПЛ. 17 тур
Фулгем - Ноттінгем Форест 1:0
Гол: Хіменес, 45+5
