Фулгем та Ноттінгем закривали програму 17 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 0:1.

Єдиного голу Хіменеса з пенальті вистачило команді Марку Сілви, щоб здобути 3 залікових бали. В доданий час до першого тайму ексбразилець Шахтаря Кевін заробив на собі пенальті, який реалізував мексиканець.

Орендований в Арсенала Олександр Зінченко провів на «Крейвен Коттедж» заключні хвилини поєдинку. Українець вийшов на 81-й хвилині.

АПЛ. 17 тур

Фулгем - Ноттінгем Форест 1:0

Гол: Хіменес, 45+5