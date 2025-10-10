Гравець Ноттінгем Форест Олександр Зінченко повідомив про отримані травми, через які він не зможе виступити за збірну України у жовтневих поєдинках.

«Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони невеличкі. Сподіваюся, що з наступного тижня тренуватимуся з командою і готуватимуся до наступних ігор. На жаль, так вийшло, що випав у незручний час, тому що дуже не хотів пропускати ігри збірної України.

Я з позитивом дивлюся у майбутнє збірної. У цієї команди є все, щоб досягати результатів. Треба працювати і намагатися якнайчастіше тішити наших вболівальників», – сказав Олександр для Взбірна.