Зінченко пояснив, чому не поїхав до табору збірної України: «Я отримав дві травми в одній грі»
Олександр Зінченко не допоможе команді Сергія Реброва
близько 2 годин тому
Гравець Ноттінгем Форест Олександр Зінченко повідомив про отримані травми, через які він не зможе виступити за збірну України у жовтневих поєдинках.
«Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони невеличкі. Сподіваюся, що з наступного тижня тренуватимуся з командою і готуватимуся до наступних ігор. На жаль, так вийшло, що випав у незручний час, тому що дуже не хотів пропускати ігри збірної України.
Я з позитивом дивлюся у майбутнє збірної. У цієї команди є все, щоб досягати результатів. Треба працювати і намагатися якнайчастіше тішити наших вболівальників», – сказав Олександр для Взбірна.
Збірна України проведе виїзний матч проти Ісландії 10 жовтня, а 13 жовтня зіграє з Азербайджаном на умовно домашньому полі. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.