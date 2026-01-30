Український футболіст Олександр Зінченко найближчим часом може офіційно стати гравцем нідерландського Аякса. Відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо повідомив оновлену інформацію щодо трансферу. Зінченко вже перебуває в Амстердамі, де проходить медичне обстеження перед підписанням угоди з новим клубом.

Українець залишає лондонський Арсенал, з яким він мав контракт до літа 2026 року. Раніше Романо зазначав, що сума угоди становитиме 1,5 мільйона євро, які амстердамці заплатять канонірам.

Першу частину сезону 2025/26 Зінченко провів у складі Ноттінгем Форест. Він взяв участь у 10 матчах у всіх змаганнях, не відзначившись результативними діями. Аякс після першої половини чемпіонату Нідерландів сезону 2025/26 розташовується на третій сходинці турнірної таблиці, маючи 37 очок.

