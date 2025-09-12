Новачок Ноттінгем Форест Олександр Зінченко дав перше інтерв'ю після переходу з Арсенала на правах оренди. Його слова наводить пресслужба клубу.

Я почуваюся неймовірно. Хочу щиро подякувати всім за теплий прийом. Тут дуже багато хороших людей навколо клубу, і я справді щасливий.

Це чудова можливість. Я хочу допомогти команді досягти її цілей та довести собі, що я можу добре проявити себе на полі.

Я прекрасно пам’ятаю день, коли з’явився цей шанс - чесно кажучи, я був дуже щасливий і схвильований.

Я вражений тренувальним майданчиком, своїми партнерами по команді та людьми навколо. Вже відчувається, ніби це родина - все знаходиться поруч, і тут є все, що потрібно.

Це неймовірний клуб. Я переглянув відео в музеї й дізнався багато нового про Ноттінгем Форест, чого раніше не знав. Я дуже пишаюся і радий представляти цей клуб, - розповів Зінченко.