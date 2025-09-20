Денні матчі суботи в АПЛ пройшли без участі лідерів, але дали цікаві результати. Ноттінгем Форест на виїзді зіграв унічию з новачком Бернлі 1:1, а український захисник Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на позиції лівого захисника.

Зінченко проявляв активність протягом усього матчу, проте в одному епізоді зрізав м'яч у свої ворота, але АПЛ не зарахувала цей гол як автогол. Олександр провів на полі усі 90 хвилин.

Серед інших подій туру варто відзначити непросту нічию Тоттенхема, а також перемоги Лідса та Крістал Пелас, які дозволили лондонській команді піднятися до топ-4 чемпіонату.

Чемпіонат Англії. 5-й тур

Брайтон – Тоттенхем 2:2

Голи: Мінтех, 8, Айарі, 31 - Рішарлісон, 43, ван Хекке, 82 (у свої ворота)

Бернлі – Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Ентоні, 20 – Вільямс, 2

Вест Хем – Крістал Пелас 1:2

Голи: Боуен, 49 - Матета, 37, Мітчелл, 68

Вулверхемптон – Лідс 1:3

Голи: Крейчі, 8 – Калверт-Льюїн, 30, Стах, 39, Окафор, 45