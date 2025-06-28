Павло Василенко

П'ять європейських клубів виявляють інтерес до захисника лондонського Арсенала Олександра Зінченка, про це повідомляє портал Just Arsenal.

Серед основних претендентів на 28-річного українця називаються Фулгем, Мілан та Вест Гем. Також за ситуацією довкола футболіста уважно стежать дортмундська Боруссія та амстердамський Аякс.

У сезоні 2024/25 Зінченко відіграв 23 матчі за Арсенал у всіх турнірах, відзначившись двома результативними діями: один гол і один асист.

Контракт Олександра з «канонірами» розрахований до 30 червня 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість універсального гравця у 20 мільйонів євро.