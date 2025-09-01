Італійська Аталанта офіційно оголосила про підписання півзахисника Юнуса Муси із Мілана, повідомляє пресслужба клубу.

Угода оформлена у форматі річної оренди із правом подальшого викупу. Загальна вартість угоди, включаючи орендний внесок та можливий трансфер, оцінюється у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, Муса перебрався до Мілана з Валенсії влітку 2023 року за 21 мільйон євро. У складі россонері 22-річний американець провів 82 матчі та відзначився п'ятьма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл повернувся до перемовин з Артемом Довбиком.