Павло Василенко

У Мадриді готують ґрунт для чергового гучного трансферу. Після активного літнього вікна, яке принесло Реалу нові обличчя, включно з Трентом Александером-Арнольдом, Діном Хейсеном, Альваро Каррерасом і Франко Мастантуоно, «бланкос» не планують зупинятись.

Як повідомляє The Athletic, наступною великою ціллю Королівського клубу став Ібраїма Конате – центрбек Ліверпуля та збірної Франції. Його контракт з мерсисайдцями добігає кінця, а сам гравець, за інсайдами, вже прийняв рішення не підписувати нову угоду з Ліверпулем.

Це – зелений сигнал для Реала. Керівництво «бланкос» переконане: Конате хоче грати в Ла Лізі, і вибір у нього один – «Сантьяго Бернабеу». Захисник уже перебуває у пріоритетному списку «вершкових» на наступне літо, коли його контракт стане предметом особливої уваги трансферного ринку.

Попри рішуче бажання Ліверпуля зберегти свого основного захисника, усе вказує на інше: Конате готується до нового етапу кар’єри – в серці Іспанії, під керівництвом Хабі Алонсо, який нещодавно очолив мадридську команду.