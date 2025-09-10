Лунін відновився після травми та готовий зіграти за Реал
Воротар пропустив матчі збірної України
10 хвилин тому
Андрій Лунін / фото - Реал Мадрид
Воротар збірної України Андрій Лунін не зміг допомогти синьо-жовтим у матчах проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1) через пошкодження спини.
Однак за інформацією The Athletic, травма виявилася несерйозною, і голкіпер мадридського Реала близький до повернення на поле. Очікується, що він буде готовий до наступної гри свого клубу проти Сосьєдада.
Поєдинок між двома Реалами відбудеться 13 вересня, початок зустрічі заплановано на 17:15.