Павло Василенко

Нападник Ньюкасла Александер Ісак відмовляється тренуватися у тренувальному центрі клубу, повідомляє TBR Football.

25-річний швед дав зрозуміти тренеру Едді Хау, що має намір тренуватися індивідуально вдома. Він також не потрапив до складу на азіатський тур клубу через травму. Керівництво Ньюкасла в даний час не має інформації про місцезнаходження гравця.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Ліверпуль погодив особисті умови з Ісаком, але не з його клубом.

У сезоні 2022/23 нападник забив 10 м'ячів і віддав три результативні передачі у 22 матчах. Контракт шведського форварда з Ньюкаслом діє до 30 червня 2028 року.