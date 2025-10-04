Зірка збірної України висловився про турнірні перспективи на ЧС U-20
Синьо-жовті кваліфікувались в плей-офф
близько 1 години тому
Голкіпер Жирони та збірної України U-20 Владислав Крапивцов висловився про можливість повторити історичний максимум на ЧС-2025. Його слова наводить Tribuna.
Ми ставимо перед собою завдання виграти чемпіонат. Я не бачу інших варіантів просто. Навіщо ставити мету вийти з групи. І що далі? Розслабитися і грати вже, як граємо. Та ні, хочеться виграти чемпіонат – усі цього прагнуть. Пам’ятаю, що збірна виграла [у 2019-му], але я, мабуть, ще не стежив так сильно і не розумівся на тому. Хочемо повторити те, що зробили тоді хлопці, і вписати цей рік в історію. Ось така мета, – розповів Крапивцов.
