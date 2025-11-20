Зірковий футболіст Ман Сіті може безкоштовно залишити клуб
Бернарду Сілва поки не планує продовжувати контракт з «містянами»
1 день тому
Бернарду Сілва/фото: Манчестер Сіті
Португальський вінгер Манчестер Сіті Бернарду Сілва може залишити клуб після сезону 2025/26, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За даними джерела, гравець піде на правах вільного агента, оскільки його контракт розрахований до 30 червня 2026 року.
Бернарду Сілва перейшов до Манчестер Сіті влітку 2017 року з Монако за 50 мільйонів євро. Цього сезону він провів 15 матчів, забив один гол і віддав дві результативні передачі.
Раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета зробив відверту заяву про Хосепа Гвардіолу.
Поділитись