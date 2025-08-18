Павло Василенко

Керівництво Арсенала одразу відхилило можливість обміну Вільяма Саліби на вінгера Реала Родріго.

За даними Sport.es, несподівана пропозиція надійшла від Королівського клубу. «Каноніри» шукають ще одного вінгера і вже кілька тижнів пов'язують з бразильцем, але Арсенал категорично відмовляється допустити цього на шкоду опорі оборони команди. Сам Саліба почувається щасливо в Лондоні і жодним чином не наполягає на трансфері.

За даними джерала, пропозиція була щодо прямого обміну, оскільки ціна двох гравців приблизно однакова.