Манчестер Юнайтед обурений суддівськими рішеннями в бік Арсенала
Долю вирішив один гол
25 хвилин тому
Рубен Аморім / Фото - Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки матчу 1 туру АПЛ проти Арсенала (0:1). Його слова наводить ВВС.
Подібне траплялося минулого року. Це не гра в м'яч. Я розумію бажання забити, але коли ви зачіпаєте воротаря... Іноді ви штовхаєтеся і не можете дотягнутися до м'яча
Ми повинні бути сильнішими. Ми не змінюємо правила, ми повинні пристосовуватися до них. Сьогодні, я думаю, ми були кращою командою.
У нас є гравці, здатні перемогти в будь-якому матчі АПЛ. Ми повинні зосередитися і забути про шум. Неважливо, хто грає, ми хочемо перемагати, - сказав Аморім.
