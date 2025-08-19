Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки матчу 1 туру АПЛ проти Арсенала (0:1). Його слова наводить ВВС.

Подібне траплялося минулого року. Це не гра в м'яч. Я розумію бажання забити, але коли ви зачіпаєте воротаря... Іноді ви штовхаєтеся і не можете дотягнутися до м'яча

Ми повинні бути сильнішими. Ми не змінюємо правила, ми повинні пристосовуватися до них. Сьогодні, я думаю, ми були кращою командою.

У нас є гравці, здатні перемогти в будь-якому матчі АПЛ. Ми повинні зосередитися і забути про шум. Неважливо, хто грає, ми хочемо перемагати, - сказав Аморім.