Головний тренер збірної України Сергій Ребров в етері MEGOGO поділився враженнями від поєдинку з Францією (0:2).

Важка гра. Ми розуміли, що грали проти однієї з футбольних топкраїн, гравці дуже високого рівня. Але всі старалися, були моменти — на жаль, не так багато, але з таким суперником навіть двох-трьох моментів достатньо. Треба реалізовувати. Зараз дуже важлива наступна гра. Намагалися зробити, втратили очки, і треба вже сьогодні готуватися до наступної зустрічі.

Чим здивувала Франція? Нічим. Вони контролюють м'яч, вміють швидко змінювати темп і ритм гри. Там гравці всі дуже високого рівня, з дуже високою швидкістю. Тому нашим захисникам було дуже важко грати.