Знову жовта! Відео гри Степаненка проти ексклубу Артема Кравця
Еюпспор зіграв унічию з Кайсеріспором у чемпіонаті Туреччини
близько 2 годин тому
У 15-му турі турецької Суперліги Еюпспор і Кайсеріспор поділили очки, зігравши внічию 1:1.
Господарі вийшли вперед на 51-й хвилині завдяки голу Акбаби, але Кайсеріспор зумів відігратися: на 70-й хвилині Бенеш відновив рівновагу. Наприкінці поєдинку гості залишилися в меншості – Мендеш отримав другу жовту картку всього за сім хвилин і був вилучений з поля, однак час, що залишився, Еюпспор не використав для того, щоб вирвати перемогу.
Український півзахисник господарів Тарас Степаненко вийшов у стартовому складі та провів помітний обсяг роботи в центрі поля. На 68-й хвилині він отримав жовту картку, але загалом продемонстрував солідну статистику: завдав один удар у площину воріт, двічі заробив фоли, виконав 45 точних передач із 53 (85% точності). У єдиноборствах Степаненко виграв 2 з 3 у повітрі та 2 з 5 на землі, також відзначився одним перехопленням. Аналітичні платформи оцінили його виступ на 6.3 за версією WhoScored та 6.7 за даними SofaScore.
До вашої уваги огляд матчу.
Еюпспор набрав 13 очок і не зумів відірватися від Кайсеріспора (теж 13) у боротьбі за виживання.
Чемпіонат Туреччини, 15-й тур
Еюпспор – Кайсеріспор 1:1
Голи: Акбаба, 51 – Бенеш, 70
Вилучення: Мендеш, 90+6 (Кайсеріспор)