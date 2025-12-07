Сергій Разумовський

У 15-му турі турецької Суперліги Еюпспор і Кайсеріспор поділили очки, зігравши внічию 1:1.

Господарі вийшли вперед на 51-й хвилині завдяки голу Акбаби, але Кайсеріспор зумів відігратися: на 70-й хвилині Бенеш відновив рівновагу. Наприкінці поєдинку гості залишилися в меншості – Мендеш отримав другу жовту картку всього за сім хвилин і був вилучений з поля, однак час, що залишився, Еюпспор не використав для того, щоб вирвати перемогу.

Український півзахисник господарів Тарас Степаненко вийшов у стартовому складі та провів помітний обсяг роботи в центрі поля. На 68-й хвилині він отримав жовту картку, але загалом продемонстрував солідну статистику: завдав один удар у площину воріт, двічі заробив фоли, виконав 45 точних передач із 53 (85% точності). У єдиноборствах Степаненко виграв 2 з 3 у повітрі та 2 з 5 на землі, також відзначився одним перехопленням. Аналітичні платформи оцінили його виступ на 6.3 за версією WhoScored та 6.7 за даними SofaScore.

Еюпспор набрав 13 очок і не зумів відірватися від Кайсеріспора (теж 13) у боротьбі за виживання.

Чемпіонат Туреччини, 15-й тур

Еюпспор – Кайсеріспор 1:1

Голи: Акбаба, 51 – Бенеш, 70

Вилучення: Мендеш, 90+6 (Кайсеріспор)