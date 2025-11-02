Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився своєю думкою про перемогу над львівським Рухом у матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги, що завершився з рахунком 1:0.

«Головне, що ми перемогли. Важка була гра для обох команд. Одна помилка могла призвести до голу. Ми забили свій м’яч. Потім був пенальті – дуже гарно зіграв Сапутін.

Після трьох поєдинків, ми, нарешті, здобули перемогу. Це найголовніше. Хлопці видохнули. У Рівному створили купу моментів, але не забили. Сьогодні їх було небагато, але таки забили та перемогли.

Треба працювати далі та готуватися на гру проти Металіста 1925», – сказав Віктор для клубної пресслужби.