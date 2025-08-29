Павло Василенко

У Кропивницькому СК Полтава та луганська Зоря відкрили програму четвертого туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок завершився впевненою перемогою гостей з рахунком 4:1.

Зоря забили три м’ячі в першому тайні. На першій хвилині відзначився Пилип Будківський. На 27-й хвилині точно в ціль пробив Петар Мічин, а через чотири хвилини Артем Слесар.

У другій половині гри команди обмінялися голами. Спочатку відзначився півзахисник Зоря Неманья Анджушич, а у складі СК Полтава – захисник Микола Бужин.

Зоря після чотирьох турів набрала сім очок та займає друге місце чемпіонату України, тоді як СК Полтава з трьома балами посідає 12 сходинку.

У наступному турі на луганців чекає домашня гра з Колосом, тоді як полтавців вирушать на виїзд до Карпат. Обидва матчі відбудуться 14 серпня.

УПЛ, 4-й тур

СК Полтава – Зоря – 1:4

Голи: Бужин, 75 – Будківський, 1, Мічин, 27, Слесар, 31, Анджушич, 56.