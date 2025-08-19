Нападник Зорі Пилип Будківський озвучив у ефірі УПЛ ТБ причину поразки команди у матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Кривбаса (2:3).

Пропустили два дуже легкі голи. Моментів зовсім не було в них, два моменти – два голи. Для нас це шок. Ми дуже багато не забили сьогодні. Ми не можемо забити, і проблеми в обороні, тому багато є над чим працювати.

Ми готувалися, ми знали, що вони гратимуть високо. Десь на початку не могли зрозуміти, як грати, потім десь перехопили ініціативу, були моменти, але ми просто не реалізували свої моменти, і потім трошки, як кажуть, ми їм пас – вони нам гол.

Десь, може і не вистачило [ігрового часу], але ви ж бачите: у нас тільки момент – нам одразу гол забивають. Ми десь трошки падали духом, потім підіймалися, хотіли переломити хід гри, але нам трошки не вистачило часу.

Ви ж бачите, були, можна сказати, гойдалки – вперед, назад. Десь до такого ми не готувалися, десь робили дуже дитячі помилки, з цих дитячих помилок нам забивали голи, а коли вони робили помилки – ми не могли забити просто.

Ми налаштовувалися після тривоги, розуміли, що, може, це нам піде на користь. На користь, може, й пішло, але ми просто не дотиснули суперника.

Часу небагато до кубкової гри – п’ять днів. Віктор Анатолійович акцентував на тому, що провалили початок гри і що є над чим працювати, по-перше. Будемо виправляти помилки, готуватися до наступних ігор, щоб не робити таких помилок. Бо я ж кажу, ми сьогодні дуже провально грали і в обороні, і в атаці ми просто не реалізували ті моменти – це теж багато питань до мене, до нападників.