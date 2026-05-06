Сергій Разумовський

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник не збирається залишати луганський клуб після завершення поточного сезону. Як стало відомо Sport.ua, інформація, яка раніше з’являлася у ЗМІ щодо можливого літнього відходу фахівця з команди, не відповідає реальному стану справ.

За даними джерела, певна напруга у відносинах між наставником і керівництвом клубу справді мала місце. Зокрема, президент Зорі Євгеній Геллер протягом деякого часу мав претензії до роботи Скрипника та результатів команди. Однак на цей момент ситуацію вдалося врегулювати, а взаємини між босом луганського клубу та головним тренером нормалізувалися.

Наразі Скрипник продовжує повноцінно виконувати свої обов’язки на чолі Зорі. Тренерський штаб зосереджений на тому, щоб команда максимально успішно провела заключну частину чемпіонату та завершила сезон на позитивній ноті. Для луганців це важливо як з турнірної, так і з психологічної точки зору, адже фініш сезону може вплинути на подальші кадрові та організаційні рішення в клубі.

Крім роботи над поточними завданнями, Віктор Скрипник уже бере активну участь у плануванні підготовки Зорі до наступного чемпіонату. Наставник залучений до організаційних процесів, пов’язаних із майбутніми тренувальними зборами, формуванням робочого графіка команди та підготовкою до нового сезону. Зокрема, один із етапів літньої підготовки луганського клубу має пройти у Словенії.

Таким чином, на цей момент немає підстав говорити про близьке розставання Зорі зі Скрипником. Навпаки, участь тренера у плануванні міжсезоння свідчить про те, що клуб розраховує на подальшу співпрацю з фахівцем.

Свій наступний матч у чемпіонаті України Зоря проведе в межах 27-го туру УПЛ. 9 травня луганська команда прийматиме харківський Металіст 1925.

