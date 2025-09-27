Зоря та Оболонь обмінялись не забитими голами
У Києві забитих м'ячів не дочекались
близько 16 годин тому
Фото - ФК Оболонь
Зоря та Оболонь поділили очки в поєдинку 7 туру УПЛ. Матч в Києві завершився з рахунком 0:0.
Обидві команди протягом 90 хвилин мали передумови, щоб розмочити рахунок, проте фактор реалізації не зіграв на руку у цьому протистоянні.
Варто зазначити, що свій дебютний кліншит в УПЛ записав 18-річний кіпер Оболоні Сташків, який до сьогодні виходив лише в Національній лізі U-19.
УПЛ. 7 тур
Зоря - Оболонь 0:0
