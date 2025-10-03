Зубков допоміг Трабзонспору не відпустити Галатасарай в Суперлізі
Олександр відзначився голом
21 хвилину тому
Трабзонспор відкривав програму 8 туру Суперліги домашнім поєдинком проти Кайсеріспора. Матч у Трабзоні завершився з рахунком 3:0.
Наставник Трабзона в цьому матчі довірив місце у склад Арсенію Батагову та Олександру Зубкову. Данило Сікан спостерігав за першою половиною гри з лавки.
Господарі вже на 12-й хвилині повели в рахунку завдяки дальньому удару Йошкулу, а по перерві довели перевагу до розгромної - Аугусто та Зубков зняли питанн про переможця, а наприкінці гри Онуачу довершив погром Кайсеріспора.
Сікан зявився на полі на 86-й хвилині.
Суперліга. 8 тур
Трабзонспор - Кайсеріспор 4:0
Голи: Йошкулу, 12, Феліпе Аугусто, 53, 56, Онуачу, 90+5 (з пенальті)
