Зубков відзначився у матчі Трабзонспора асистом
Команда українців втратила перемогу
близько 3 годин тому
У неділю, 31 серпня, Трабзонспор на своєму полі зіграв унічию з Самсунспором у матчі четвертого туру турецької Суперліги. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.
У стартовому складі господарів вийшли Арсеній Батагов та Олександр Зубков, у той час, як Данило Сікан з'явився на полі під кінець зустрічі.
Перший гол у матчі був забитий у стартовій 45-хвилинці, коли саме Зубков асистував Полю Онуачу. Гості врятувалися в кінці гри.
Після цього матчу Трабзонспор посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи десять очок. Самсунспор йде на шостій сходинці, набравши сім залікових пунктів.
14 вересня команда з трьома українцями на виїзді зустрінеться з Фенербахче.
Турецька Суперліга, 4-й тур
Трабзонспор – Самсунспор – 1:1
Голи: Онуачу, 16 – Маріус, 88.