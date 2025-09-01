Павло Василенко

У неділю, 31 серпня, Трабзонспор на своєму полі зіграв унічию з Самсунспором у матчі четвертого туру турецької Суперліги. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.

У стартовому складі господарів вийшли Арсеній Батагов та Олександр Зубков, у той час, як Данило Сікан з'явився на полі під кінець зустрічі.

Перший гол у матчі був забитий у стартовій 45-хвилинці, коли саме Зубков асистував Полю Онуачу. Гості врятувалися в кінці гри.

Після цього матчу Трабзонспор посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи десять очок. Самсунспор йде на шостій сходинці, набравши сім залікових пунктів.

14 вересня команда з трьома українцями на виїзді зустрінеться з Фенербахче.

Турецька Суперліга, 4-й тур

Трабзонспор – Самсунспор – 1:1

Голи: Онуачу, 16 – Маріус, 88.