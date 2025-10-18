Звільнення Бабича не допомогло. Ворскла програла другий матч поспіль
М’ячі були забиті у другому таймі
16 хвилин тому
Ворскла в Полтаві приймала Буковину в матчі 12-го туру Першої ліги. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.
Перший тайм пройшов без забитих м'ячів. У другій половині грі підопічні Сергія Шищенка двічі вразили ворота Ворскли.
Таким чином, Валерій Куценко, який очолив Ворсклу після відставки Олександра Бабича, зазнав другої поспіль поразки.
Полтавська команда продовжила свою безвиграшну серію до п'яти матчів (чотири поразки, одна нічия). Наразі Ворскла посідає дев'яте місце Першої ліги.
Буковина ж здобула свою десяту перемогу в чемпіонаті поспіль й продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи 32 залікових бали.
Перша ліга, 12-й тур
Ворскла – Буковина – 0:2
Голи: Груша, 67, Дахновський, 90+4 (пен).
Поділитись