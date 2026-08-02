Павло Василенко

Навколо президента ФІФА Джанні Інфантіно продовжує розгортатися масштабний скандал після провалу плану з часткової приватизації комерційних прав чемпіонату світу. За інформацією Financial Times, автором цієї ідеї був не сам очільник світового футболу.

За даними видання, концепцію створення компанії FIFA Forward Enterprise та продажу 20% її акцій приватним інвесторам просував інвестиційний фонд Thrive Eternal, який очолює американський інвестор Джошуа Кушнер – брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Повідомляється, що ідея народилася ще минулого року під час закритої конференції Allen & Co у Сан-Веллі, де Кушнер обговорював можливу угоду з бізнесменом Грегом Маффеєм.

«Кушнер підійшов до мене і сказав: «Ми обговорюємо це з ФІФА і знаємо про твій досвід у Формулі-1. Ми вже давно думаємо, у що це може перетворитися», – цитує Маффея Financial Times.

Згідно з проєктом, консорціум інвесторів мав придбати 20% нової компанії за оцінки приблизно 20 мільярдів доларів. Передбачалося, що структура керуватиме комерційними правами турнірів ФІФА, насамперед чемпіонатів світу.

Як зазначає видання, організатори планували ще активніше монетизувати головний футбольний турнір планети. Зокрема, під час останнього чемпіонату світу тестували нові комерційні можливості, включаючи трихвилинні паузи на гідратацію, які телекомпанії використовували для продажу додаткової реклами.

Втім, після оприлюднення плану він зустрів жорсткий опір футбольної спільноти. Проти виступили УЄФА, АФК та КОНКАКАФ, а також національні асоціації, які заявили про неприйнятність передачі комерційних прав приватним інвесторам.

Після хвилі критики Інфантіно був змушений відкликати ініціативу. Скандал також супроводжувався відставками високопосадовців ФІФА, а сам президент організації опинився під серйозним тиском напередодні виборів, запланованих на 2027 рік. Багато футбольних функціонерів уже відкрито говорять про можливість вотуму недовіри або появу сильного конкурента на майбутніх виборах.