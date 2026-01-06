Котовський — переможець етапу Кубка світу з лижної акробатики
Для українця це третя звитяга на етапах КС
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українець Дмитро Котовський здобув перемогу на етапі Кубка світу з лижної акробатики у Лак-Бопорті (Канада).
У суперфіналі Дмитро бездоганно виконав свій фірмовий стрибок «Ураган», за який отримав 131,56 бала.
Друге місце посів Сун Цзясюй з Китаю (125,97 бала), третім став представник США Квінн Делінджер (123,53).
Завдяки цьому золоту Дмитро очолив загальний залік Кубка світу. Для українця це третя звитяга на етапах Кубка світу.
Коцар здобула перше в історії України срібло Кубка світу у бігейрі.
Поділитись