Ян Гаврюк став срібним призером на етапі Кубка світу з лижної акробатики
Золото здобув представник Китаю Сіньді Ван
близько 1 години тому
Український фристайліст Ян Гаврюк виборов срібну медаль на етапі Кубка світу з лижної акробатики у Лейк-Плесіді (США).
У суперфіналі змагань Гаврюк продемонстрував другий результат (94.12 бала), поступившись лише представникові Китаю Сіньді Вану (103.50).
Таким чином українець уперше у кар’єрі піднявся на подіум етапу Кубка світу з лижної акробатики, здобувши дебютну нагороду на цьому рівні.
