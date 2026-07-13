Денис Сєдашов

Воротар київського ХІТа та національної збірної України з футзалу Олександр Сухов став гравцем лісабонського Спортінга.

Сухов захищав кольори ХІТа з 2018 року. За шість років у київському клубі голкіпер відіграв 250 офіційних матчів і відзначився 22 забитими м'ячами.

У складі збірної України Олександр здобув бронзові медалі чемпіонату світу-2024, а на початку 2026 року дійшов із командою до чвертьфіналу континентальної першості.

Зазначимо, що португальський гранд є чинним переможцем футзальної Ліги чемпіонів.

Бенфіка та інші. Українські клуби дізналися своїх суперників у Лізі чемпіонів.