Денис Сєдашов

20 грудня у столиці України — Києві — напередодні різдвяних та новорічних свят традиційно відбувся «Зимовий благодійний кубок». Девіз турніру — «Подаруй дітям Героїв України та дітям-переселенцям свято».

Захід об’єднав журналістів, зірок українського футболу, артистів і представників бізнесу з єдиною метою — підтримати дітей та дати їм можливість займатися спортом.

Цьогоріч у центрі уваги опинилися діти-переселенці з Харкова, Херсона, Донбасу та Запоріжжя, а також діти Героїв України.

Футзальні баталії розгорнулися у самому серці столиці — в спорткомплексі імені Михайла Драгоманова. У боротьбі за головний трофей зійшлися чотири команди: «Легенди українського футболу», Збірна журналістів України, Збірна «Нафтогазу», а також молода медійна команда «Рентген», яка цього року перейняла естафету у Зірок українського кіно.

Перед початком турніру до присутніх звернулася Ольга Витак, шеф-редактор Інформаційного агентства «Центр новин» та головний тренер збірної журналістів України:

Насамперед хочу подякувати вам, командам, за те, що ви щороку, починаючи з 2014-го, збираєтеся тут, у цьому залі, щоб провести благодійний турнір. Окрема подяка діткам, які незмінно присутні на трибунах. Ви — наша найбільша публіка, наші найцінніші фанати. Хочу подякувати нашим партнерам, без яких сьогоднішнє свято не відбулося б. Це група компаній «Нафтогаз» та благодійний фонд «Енергія перемоги України», ФК Металіст 1925, Володимир Носов. Завдяки вам діти отримають футбольну форму, м’ячі та солодкі подарунки. Слава Україні! Ольга Витак

Своїми емоціями поділився й Євген Селезньов, легенда українського футболу:

Дітки, це свято — для вас. Щиро дякую, що ви сьогодні з нами. Я дуже добре вас розумію, адже сам був змушений залишити рідний дім. Хочеться, щоб ваше життя було легшим, щоб збувалися мрії, щоб ви посміхалися й вірили в себе. Займайтеся спортом, любіть футбол, і пам’ятайте: у вас усе обов’язково вийде. Ми поруч і завжди вас підтримаємо. Євген Селезньов

Перед стартом турніру пролунав Державний гімн України у виконанні співачки, солістки камерного хору «Київ» Анни Пшеничної.

Формат змагань передбачав два півфінальні матчі, поєдинок за третє місце та фінал. Регламент гри — два тайми по 12 хвилин, а у разі нічиєї переможець визначався в серії післяматчевих пенальті.

Збірна журналістів України — Зірки українського футболу — 2:2 (5:4 — по пенальті)

Стартовий поєдинок турніру вийшов надзвичайно цікавим і результативним. У складі зірок українського футболу яскраво діяв Євген Селезньов, який оформив дубль і вивів свою команду вперед. Проте збірна журналістів, яку вперед вів капітан Максим Гіленко, продемонструвала характер і зуміла зрівняти рахунок.

У серії пенальті представники ЗМІ створили справжню сенсацію: журналісти реалізували всі п’ять ударів, тоді як їхній суперник схибив у вирішальній спробі.

Після матчу результат прокоментував Євген Селезньов:

Потрібно було грати краще, але саме сьогодні це не так важливо. Адже головні герої цього свята — наші дітки. Мені повідомили, що тут присутні двоє дітей із Макіївки, мого рідного міста, і я дуже хочу з ними побачитися. Євген Селезньов

ФК «Рентген» — Збірна «Нафтогазу» — 1:1 (4:3 — по пенальті)

Другий півфінал вийшов не менш напруженим, ніж перший. Команди діяли обережно, чудово розуміючи ціну кожної помилки. Лише у другому таймі ФК «Рентген» зумів скористатися похибкою суперника в захисті та відкрити рахунок.

Втім, футболісти «Нафтогазу» майже одразу відновили паритет, тож переможця знову довелося визначати у серії післяматчевих пенальті. Міцнішими нерви виявилися у дебютанта турніру — команди «Рентген».

Матч за третє місце

Зірки українського футболу — Збірна «Нафтогазу» — 7:4

Поєдинок за бронзові нагороди видався надзвичайно результативним. Уже в першому таймі команди на двох забили п’ять м’ячів. Причому спочатку забивали виключно нафтогазівці, однак ще до перерви Євген Селезньов та його партнери скоротили відставання до мінімуму, повернувши інтригу в матч — 2:3.

Після перерви зірки українського футболу повністю перехопили ініціативу та зрештою перевернули гру, здобувши переконливу перемогу з рахунком 7:4.

Фінал

Збірна журналістів України — ФК «Рентген» — 0:3

У вирішальному матчі турніру точилася рівна та напружена боротьба. Під час обміну гострими моментами першою удача посміхнулася ФК «Рентген». Після пропущеного м’яча журналісти були змушені великими силами йти вперед, грати без огляду на захист, чим скористався суперник. У підсумку «Рентген» ще двічі вразив ворота опонента.

Таким чином, сталася справжня сенсація: дебютант турніру — ФК «Рентген» — з першої спроби став переможцем «Зимового благодійного кубка — 2025».

Ігор Жабченко, легенда українського футболу:

Дуже приємно, що в такий непростий для країни час проводяться подібні турніри для наших дітей. Щиро дякую організаторам, які з 2014 року, попри всі труднощі та виклики, знаходять можливість збирати команди й допомагати діткам. Було цікаво спостерігати за сьогоднішніми баталіями на паркеті. Попри дружню атмосферу, кожен намагався проявити себе, повністю віддавався грі та боровся за перемогу. Ще раз дякую організаторам і футболістам. А діткам хочу побажати зростати здоровими й щасливими та щоб ця клята війна якомога швидше завершилася. Ігор Жабченко

Цього року до турніру також долучився ФК Металіст 1925.

ФК Металіст 1925 раді долучитися до щорічного благодійного турніру на підтримку дітей-сиріт і дітей-переселенців. Ми знаємо, що на святі футболу були і діти з нашого рідного Харкова. Дякуємо оранізаторам за можливість допомогати дітям. Антон Іванов Генеральний директор ФК Металіст 1925

Індивідуальні призи отримали:

Кращі Арбітри турніру: Артем Гординський та Микола Шевель.

Кращий гравець: Андрій Ляшенко (ФК “Рентген”)

Кращий захисник: Милованцев Ярослав (ФК “Рентген”)

Кращий нападник: Максим Гіленко (Збірна журналістів України)

Кращий півзахисник: Сергій Шкапа (Збірна журналістів України)

Кращий бомбардир: Євген Селезньов (Збірна зірок українського футболу)

Джокер: Вадим Дмитрик (Збірна Нафтогаз)

Кращий воротар: Артем Панченко (Збірна журналістів України)

Кращий гравець за версією глядачів: Богдан Машай (Збірна журналістів України)

Кращий тренер: Юрій Дмитрулін (Збірна зірок українського футболу)

А головні переможці турніру – діти Героїв України та діти-переселенці, які отримали від організаторів і спонсорів турніру футбольну форму, спортивне спорядження, солодкі подарунки та річну підписку від Мегого.