Збірна України з футзалу розгромила Словаччину в товариському матчі
Українки відправили у ворота суперниць сім м'ячів
близько 2 годин тому
Жіноча збірна України з футзалу здобула переконливу перемогу над національною командою Словаччини в межах першого з двох запланованих товариських матчів.
Синьо-жовті домінували протягом усієї гри, відправивши у ворота суперниць сім м'ячів без відповіді. Дублеми у складі української збірної відзначилися Шевчук, Коваленко та Калягіна. Ще один гол на рахунку Ковшик.
Товариська гра. Перший матч
Словаччина – Україна — 0:7
Голи: Шевчук (7, 25), Ковшик (19), Коваленко (23, 33), Калягіна (26, 31)
Наступний матч синьо-жовті проведуть 21 березня також проти Словаччини.
Поділитись
